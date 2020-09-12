В Оленегорске двое подростков избили школьницу

Неприятный инцидент произошел в Оленегорске - драка с участием несовершеннолетних. - В полицию города Оленегорска поступило заявление от местного жителя о причинении его дочери 2006 года рождения телесных повреждений. Сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к данному инциденту. Ими оказались двое несовершеннолетних 2006 года рождения, которые ранее на профилактическом учете в полиции не состояли, - сообщил “КП” врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев. По факту причинения телесных повреждений сотрудниками полиции проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Драку подростков наблюдали очевидцы.