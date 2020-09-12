В Мурманске продают квартиру с фонтаном на балконе

За четырехкомнатную квартиру просят 58 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

Из-за пандемии коронавируса стоимость квартир в Мурманской области выросла. Правда, некоторая жилая недвижимость наоборот подешевела.

Так, в Мурманске уже не первый месяц продают квартиру в доме №32 на улице Капитана Буркова. 183 квадратных метра, четыре комнаты и... всего 58 миллионов рублей за все это. Впрочем, еще несколько месяцев назад цена кусалась гораздо больше: за квартиру просили миллион долларов по курсу на январь 2020 года. За что же такие деньги?

- Эксклюзивная видовая квартира с авторским дизайном в классическом стиле. Из окон открывается изумительный вид на город и залив. При отделке использовались только натуральные материалы, производства Италии, Испании и Австрии. Дверная фурнитура, светильники, выключатели и розетки, - все настоящая бронза. Мрамор, травертин и даже кафельные декоры изготовлены под заказ. Основной санузел оснащен спа-бассейном Jacuzzi, инфракрасной сауной, отдельной душевой. Совокупные затраты на квартиру составили более 1,4 миллиона евро, - говорится в объявлении о продаже.

Также на балконе квартиры, который совмещен с кухне, стоит... фонтан.

На балконе установлен фонтан. Фото: www.avito.ru

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