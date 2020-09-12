Бывший губернатор Марина Ковтун прилетела в Мурманскую область на рыбалку

Марина Ковтун ушла в отставку в марте 2019 года. Фото: правительство Мурманской области

В марте 2019 года Марина Ковтун ушла в отставку и переехала жить в Москву, где живут ее дети. Однако бывший губернатор Мурманской области заглядывает на Кольский полуостров. Любимый повод - рыбалка, ведь экс-глава региона - заядлый рыболов.

Марина Ковтун - заядлый рыбак.

Судя по Instagram Марины Ковтун, она сейчас находится в Мурманской области и уехала на ловлю в район Терского берега. В "сторис" бывший губернатор, а теперь президент компании "Русский лосось" делится снимками заполярной природы и видео с совместной рыбалки с супругом.

В последний раз на рыбалке на Кольском полуострове Марина Васильевна была не так давно: в июле этого года она ловила семгу на реке Белоусиха. Всех пойманных рыб бывший губернатор и ее муж отпустили обратно. Также она любит зимнюю рыбалку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марина Ковтун стала президентом "Русского лосося". Информация, что экс-губернатор Мурманской области войдет в Совет Федерации, не подтвердилась (Подробности)

Бывший вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин про Марину Ковтун: "Женщина, которой восхищаюсь". Бывшие начальник и подчиненный встретились в Москве (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru