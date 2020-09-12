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23-летний житель Никеля должен государству 13 миллионов рублей за незаконно выловленного краба

В машине у молодого человека нашли две тонны деликатеса
Ника СВЕТЛОВА
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За две тонны камчатского краба житель Никеля заплатит 13 миллионов рублей.

За две тонны камчатского краба житель Никеля заплатит 13 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подпольные цеха с крабами в Мурманской области накрывают едва ли каждый месяц. Также незаконно выловленные биоресурсы находят в вертолетах и в машинах у браконьеров.

В феврале прошлого года на трассе Мурманск — Заполярный остановили грузовик "ГАЗель", за рулем которого был 23-летний житель Никеля. Он вез почти две тонны камчатского краба.

Сначала молодого человека оштрафовали почти по полмиллиона рублей за браконьерство. Но на этом его финансовые проблемы не закончились. ФСБ обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика материальный ущерб, нанесенный биологическим ресурсам Российской Федерации.

Суд встал на сторону правоохранителей. За 897 камчатских крабов житель Никеля должен будет заплатить 12,9 миллиона рублей. Есть ли у него такие деньги - большой вопрос. Но молодой человек еще может попробовать обжаловать приговор.

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