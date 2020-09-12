В Мурманской области учителя будут получать доплату за классное руководство

Классным руководителям будут доплачивать за кураторство над классами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Зарплата педагога складывается из разных факторов. С 1 сентября этого года одним из их станет классное руководство.

- В этом учебном году ее будут получать 3669 учителей. Сумма выплаты установлена федеральным законодательством и составляет не менее 5 тысяч рублей. С учетом процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и районного коэффициента размер вознаграждения в Заполярье равен 10 тысячам рублей с учетом налоговых отчислений. Также сохраняются региональные доплаты за классное руководство. В Мурманской области это 6,9 тысячи рублей с учетом налоговых отчислений, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Из регионального бюджета на такое вознаграждение педагогам выделят 1538,8 миллиона рублей. Деньги уже запланированы в казне на следующий год.

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