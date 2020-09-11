В аптеке Мурманска нашли грубые нарушения законодательства

Руководителю выписали штраф. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мурманская аптека, расположенная в Ленинском округе города, попалась на серьезных нарушениях законодательства и лицензирования.

Так, в аптеке не было жизненно необходимого лекарства из минимального ассортимента препаратов, которые нужны для оказания медицинской помощи. Также некоторые медикаменты хранились с нарушением температурного режима.

- Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении, об обращении лекарственных средств, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Постановлением мирового суда виновника привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Должностному лицу назначили штраф - 5 тысяч рублей. А юридическому лицу Арбитражный суд Мурманской области назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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