В Мурманске сфотографировали брокерского призрака

В Мурманске увидели призрак-дом. Фото: vk.com/pogoda51

Уже два дня подряд Мурманскую область украшает густой молочный туман. Фотографы могут только порадоваться: фотографии получаются дивные! А если повезет, можно поймать в объектив и интересное явление.

Так, одному из жителей Мурманска удалось увидеть брокерского призрака.

- Этот эффект часто можно наблюдать из окна самолета или в горах, но также и на равнине в условиях тумана и солнечной погоды. Тень от предмета кажется большой и иногда окружена цветными кольцами, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Из-за этой оптической иллюзии кажется, что перед тобой стоит человек или, как в случае с Мурманском, дом (северянин увидел здание на проспекте Кольский). Это происходит, когда солнце светит из-за объекта, а тень проходит через туман.

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