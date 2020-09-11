В Мурманской области подростки угнали "ВАЗ" и продали его 17-летнему юноше

Злоумышленники сильно повредили машину, так как постоянно съезжали в кюветы Фото: Евгения ГУСЕВА

Двое подростков из поселка Нивский, что находится в Кандалакшском районе, не придумали ничего лучше, чем угнать авто, дабы выручить денег. Ничем хорошим это не закончилось. К тому же отвечать за их проделки пришлось родителям.

Так, на "ВАЗе", который они угнали от одного из домов, юноши поехали в Кандалакшу и, не умея хорошо водить, несколько раз съезжали в придорожные кюветы, из-за чего сильно повредили автомобиль. Затем правонарушители продали покалеченное авто 17-летнему северянину, рассказав, что машина украдена. Того это ни сколь не смутило - он частично разукомплектовал машину, после чего оставил ее открытой без присмотра, где "ласточку" доразбирали незнакомцы.

- Хозяин автомобиля попросил взыскать с ответчиков в счет возмещения ущерба 228 тысяч рублей. Однако суд пришел к выводу, что эта сумма не является реальным ущербом, так как больше чем в три раза превышает рыночную стоимость авто. В итоге с законных представителей двух юношей и 17-летнего северянина взыскали 67 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Кандалакшского районного суда.

Решение суда вступило в законную силу.

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