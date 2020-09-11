Достопримечательность Мурманской области водопад Лавна теперь пахнет навозом

Водопад Лавна теперь дурно пахнет. Фото: Лиза Титова

Этим жарким летом водопад Лавна рядом с Мурманском стал одним из самых любимых мест отдыха у северян. На его берегах и загорали, и устраивали пикники. Правда, сейчас находиться с одной из главных природных достопримечательностей Мурманской области очень непросто.

- Теперь это ГОВНОпад, - не сдержала эмоций мурманчанка Лиза Титова. - И не только оттого, что толпы неразумных туристов оставляют мусор на тропе к нему, но и потому, что рядом расположенная ферма попросту сливает навоз вниз, с горки, в воду... На всем пути к Лавне аромат такой, что аж оторопь берет... Особое негодование вызывают болотного вида огромные лужи навоза, смердящего и отравляющего воду... А ведь еще лет 5 назад мы набирали чайник прям из водопада, не боясь отравиться нечистотами.

Причиной запаха в водопаде Лавна стал навоз. Фото: Лиза Титова

После этого поста, который попал в мурманские паблики, девушке стали писать неизвестные, которые обвинили ее в распространении неверной информации.

Как сообщил "КП" врио руководителя природоохранной прокуратуры Мурманской области Алексей Гамаюнов, ведомство в курсе сложившейся ситуации и ждет итоги проверок со стороны Росприроднадзора, Роспотребнадзора и минприроды.

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