Из-за недостатка финансирования в Мурманском педагогическом колледже "заморозили" счета

В колледже делают все возможное для решения проблемы. Фото: 2ГИС

Мурманский педагогический колледж остался без средств к существованию. Из-за накопившихся долгов по платежам за теплоснабжение на счета учреждения наложили ограничения.

Как рассказала "КП" директор педагогического колледжа Надежда Вуколова, все дело в том, что учебное заведение не получило достаточного финансирования от министерства образования Мурманской области. Также сыграл роль очень низкий учебный норматив, на который просто невозможно выжить.

- У нас действительно есть кредиторская задолженность, которая возникла из-за дефицита бюджета. Тем не менее, проблем с выплатой зарплат и стипендий сейчас не возникает - первоочередные платежи мы проводим, - объяснила Надежда Вуколова. - Неприятно, но придется снять надбавки административно-управленческому и прочему персоналу. Делаем все возможное, чтобы счета разблокировали. С декабря 2019 года обращаемся в минобразования. Может быть, они обратят на нас внимание и доведут недостающее финансирование. Как следует из акта проверки госфинконтроля, нецелевых и неэффективных расходов в колледже нет.

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