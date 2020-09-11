Минздрав Мурманской области проверил сообщения, что в ковидном отделении областной больнице нет отопления

Пациентка пожаловалась на ремонт и холод в палате. Фото: ТГК "Заполярный ворчун"

До 1 сентября все социальные объекты в Мурманской области должны были быть подключены к отоплению. Однако 6 сентября в соцсетях появилось сообщение от пациента ковидного отделения областной больницы, который пожелал остаться анонимным. Он пожаловался на то, что в "инфекционке" холодно и нет ремонта:

- Палаты - отдельная песня. В окне - фанера вместо стекла, стены в дырах от шелушащейся краске, вместо настенной лампы - пустой патрон, вместо штор - пододеяльник на бинтах. И это на фоне бесполезного госпиталь за миллиард. Так и хочется спросить: как тебе такое, Илон Маск? Скорее услышит он, чем наш Минздрав.

Через три дня после этого в специализированный центр инфекционных заболеваний МОКБ им. П.А. Баяндина пришел министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Там он встретился с пациенткой, которая и жаловалась на условия в больнице.

"Дыры" на стенах объяснили обработкой агрессивными реагентами. Фото: ТГК "Заполярный ворчун"

- Женщина рассказала, что поступила в стационар накануне ночью. По ее ощущениям в палате было сыро и холодно. Утром она сообщила об этом дежурным на посту. 7 сентября ее перевели в другую палату. Больницу подключили к отоплению по графику, прогрев здания, отдельных его помещений происходит постепенно, это обычный технологический процесс. На момент обхода температура воздуха в них была в диапазоне 22 - 26,5 градусов. Что касается состояния стен, дверей и пола в палатах стационара, такие повреждения связаны с регулярной обработкой помещений агрессивными средствами дезинфекции, - сообщили в оперативном штабе региона. - Первый корпус больницы отремонтировали в 2018 году. В нем провели косметический ремонт.

Дмитрий Панычев пришел с проверкой в инфекционное отделение. Фото: правительство Мурманской области

Там же отметили, что все остальные проблемы, о которых говорила женщина, не были обнаружены.

- Еще одно замечание от пациентки касалось окон. В палате №305 часть окна закрыта картоном от света. Рамы и стекла повреждений не имеют. В ковидных палатах не используются шторы или жалюзи из-за жестких требований к обработке материалов. Министр здравоохранения поручил главврачу больницы обеспечить палаты одноразовыми медицинскими полотнами для этих целей. 9 сентября пациенты получили материал для светоизоляции, - уточнили в оперштабе.

Во время обхода другие пациенты не жаловались министру на условия.

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