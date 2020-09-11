Появилось видео с места массового ДТП под Мончегорском, где столкнулись 11 машин

Авария случилась на трассе Р-21 "Кола". Фото: ГУ МЧС России по МО

Утро 11 сентября в Мурманской области ознаменовалось серьезным массовым ДТП, в котором пострадали несколько человек. Напомним: под Мончегорском на 1263-1264 километрах трассы Р-21 "Кола" столкнулись 11 машин. Виной тому стала плохая видимость из-за очень сильного тумана, который вот уже вторые сутки окутывает Заполярье.

Один за другим автомобили, не видя перед собой ничего, кроме белой воздушной массы, врезались друг в друга, из-за чего пострадали пассажир Toyota, который вышел осмотреть свою поврежденную машину, а также водитель и пассажир Toyota Camry - иномарка столкнулась с грузовиком Volvo. Всех на "скорой" доставили в медицинское учреждение. По факту аварии сейчас проводится проверка.

Напомним: аэропорт "Мурманск" из-за тумана не принимает самолеты. Борт из Москвы не смог сесть в Мурмашах и ушел на запасной аэродром.

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