"Комсомольская правда"-Мурманск" продлевает конкурс "Самый главный кот Заполярья"

Кто же он, самый главный кот Заполярья? Фото: Олег ЗОЛОТО

Как заметили наши читатели, сайт "Комсомольской правды" очень изменился, стал удобнее, интереснее и современнее. Мы уверены, что вы оцените его по достоинствам!

Любое обновление не бывает быстрым, и иногда надо подождать, чтобы все заработало, как надо. Во время обновления нашего сайта были некоторые технические трудности, из-за них в частности пришлось позже запустить конкурс "Самый главный кот Заполярья". Сейчас все работает как надо, поэтому редакция "Комсомольской правды"-Мурманск" посчитала разумным продлить конкурс, чтобы все желающие смогли принять в нем участие.

Мы ждем ваши заявки! Покажите нам и все вокруг своих любимых кошек и котов! Голосование будет длиться до 25 сентября, а 26-го числа мы назовем победителей. Удачи.

Подробности о конкурсе можно прочитать здесь.

Сам конкурс и голосование вы найдете здесь.

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