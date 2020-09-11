В Мурманске прошли рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В общественном транспорте можно ездить только в масках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области с 12 мая действует обязательный масочный режим, и его никто не отменял. Правда, многие северяне расслабились и не носят средства индивидуальной защиты. А зря!

В Мурманске прошли совместные рейды с участием представителей Роспотребнадзора, УГИБДД, полиции и минтранса. К 10 сентября провели 112 проверок, специалисты осмотрели 647 маршруток, троллейбусов и автобусов, полицейские составили 6 протоколов. Нарушители получили предупреждения или штрафы от одной до тридцати тысяч рублей. Еще 20 административных протоколов составлено сотрудниками управления Роспотребнадзора по Мурманской области в отношении водителей автобусов, им грозят административные штрафы в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

- Несмотря на постепенный выход из режима повышенной готовности, использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы – при нахождении в общественном транспорте обязательно, – напомнил заведующий сектором общественного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

Подобные рейды проходят по всей области.

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