Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 сентября 2020 года составило 177 человек

Коронавирус изо дня в день уносит новых жертв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус продолжает уносить в своих цепких лапах все новых и новых жертв. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, от ковида умерли 177 человек. Один новый летальный исход добавился в печальную сводку за минувшие сутки. Подробности о погибшем - пол, возраст, сопутствующие заболевания, станут известны позже.

Чаще всего жертвами СOVID-19 становятся пожилые люди, поэтому сейчас северяне 65+ продолжают быть на самоизоляции.

Всего в Заполярье зафиксировано 13560 случаев заражения опасной инфекцией. 67 новых зараженных прибавилось за сутки. Тем не менее, много и выздоровевших, а именно - больше 80%. Врачи смогли вылечить 11073 ковидных пациента.

Напомним: директор Центра школьного питания в Мурманске заболел коронавирусом. Михаил Любетко болеет уже неделю.

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