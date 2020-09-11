Аэропорт "Мурманск" из-за тумана не принимает самолеты

Туман над Мурманском и пригородом мешает самолетам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Второй день подряд в Мурманской области утро начинается с сильного тумана. Для фотографов - радость: можно сделать красивые снимки. А вот водителям непросто, ведь в "молоке" плохо видно дорогу. Впрочем, пилотам еще хуже, им то и неба не рассмотреть, и взлетно-посадочную полосу.

Погода внесла коррективы в работу аэропорта "Мурманск": ряд рейсов задерживается, пока не спадет туман.

- По метеоусловиям аэродрома "Мурманск" самолет, выполняющий рейс 5Н-521 Домодедово - Мурманск в 5.20 ушел на запасной аэродром "Пулково". Ориентировочное прибытие в аэропорт "Мурманск" в 10.20 минут. Отправление в "Домодедово" задерживается до 11.00 минут,в связи с поздним прибытием самолета под рейс, - сообщили в воздушной гавани Заполярья.

Помимо этого до 11.40 задерживается рейс SU-1322 Москва-Мурманск, и до 12.30 обратный рейс. Позже прилетит и рейс SU-1320 из Москвы - он задерживается ориентировочно до 11.55, как и обратный в столицу: борт вылетит в 12.55.

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