В Больничном городке Мурманска снесут 78 домов

К расселению Больничного городка планируют приступить в 2021 году. Фото: правительство Мурманской области

Реновацию в Больничном городке Мурманска обсудили на рабочем совещании под руководством заместителя губернатора Оксаны Астаховой. Уже в следующем году в микрорайоне планируют приступить к расселению и строительству. А в этом был заключен государственный контракт на разработку проекта планировки и проекта межевания территории. Тендер выиграло агентство по развитию территорий «Геоника» из Омска

- Наша принципиальная задача – вдохнуть новую жизнь в этот микрорайон. Чтобы у мурманчан и гостей столицы Кольского Заполярья он больше не ассоциировался с чем-то негативным. Больничный район должен стать удобным для жизни городским пространством, где одинаково комфортно будет людям разного возраста, – отметила Оксана Астахова.

Всего в Больничном городке расселят 98 домов, причем 76 признаны аварийными и подлежащими сносу, 22 дома являются домами пониженной капитальности. Планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья.

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