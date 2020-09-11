На Украине ремонт дорог проиллюстрировали фотографией из Мурманска

"Клевер" под Мурманском, фотографию которого использовали на Украине. Фото: правительство Мурманской области

Казус из-за фотографии произошел с отделением партии "Слуга народа" во Львове. В своем Facebook "Команда Зеленского во Львове" выложила коллаж к интервью интервью главы Службы автомобильных дорог региона Олега Березы.

- Это гипер рекорд! Почти полтора миллиарда гривен уже зафиксировали дороги Львовской области в этом году в рамках ''Великого Строительства", которое длится полгода. К концу года запланирован ряд масштабных ремонтных работ, а проекты на следующий год уже готовятся и согласовываются, - рассказал Олег Береза.

Коллаж вызвал иронию и у украинцев, и у россиян. Фото: www.facebook.com/zelviv.2020

Его фотографию разместили на фоне красивой дорожной развязки, в которой северяне без труда узнают транспортную развязку под Мурманском. В комментариях к записи пользователи соцсети стали иронизировать над этим фактом. Поэтому администратор группы сначала сообщил, что такого "клевера" вообще нет ни на Украине, ни в России, а потом добавил в подпись к коллажу, что фотография взята из открытых источников.

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