Погода в Мурманске и области на 11 сентября 2020 года: надвигается похолодание

Осень берет свое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот и подходит к концу бабье лето - в Мурманскую область грядет похолодание и ночные заморозки. Остатки тепла развеятся уже через пару дней.

- В ближайшие дни на погоду в нашем регионе будет оказывать влияние промежуточный барический гребень между циклонами в Норвежском море и над Архангельской областью. В этот период по Мурманской области ожидается относительно теплая и преимущественно сухая погода, - сообщили в мурманском гидрометцетре. - 13 сентября в районе Ботнического залива образуется частный циклон, который углубляясь и смещаясь в северо-восточном направлении, принесет нам пасмурную, дождливую погоду, температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов.

По прогнозам синоптиков, 11 сентября в кольском крае ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +2+7, местами заморозки до -2, днем +9+14 градусов.

Также до 13 сентября в центральной части Кольского района сохранится V региональный класс пожарной опасности, а на полуострове Рыбачий - IV класс пожарной опасности.

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