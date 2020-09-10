В Мурманской области зреют клубника и малина

Клубнику, зреющую в Заполярье осенью, не каждый день увидишь.

С приходом осени в Заполярье деревья становятся все желтее, а погода - дождливее. А еще - поспевают ягоды!

- Какой из регионов России может похвастаться малиной и клубникой на грядке в начале сентября? Есть такое место - Мурманская область! - отметил на личной странице в соцсетях один из северных дачников.

Как рассказал "КП" местный житель, вкусные дары природы, нехарактерные для суровых условий кольского края, созрели на даче его брата в Верхнетуломском.

- Грядки совсем маленькие, просто чтобы хватило полакомиться. Но ягод много, и они очень сладкие. Думаю, на то, что они поспели, повлияло теплое лето, да и сорт этот холодоустойчивый, - отметил северянин, пожелав остаться анонимным.

Напомним: на днях под Апатитами нашли гриб-мутант. Как на волнушке выросла другая волнушка - остается загадкой.

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