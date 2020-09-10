В Печенгском районе нашли останки четырех солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны

Волонтеры удачно вышли на разведку. Фото: ПО Североморска "Ваенга"

Историческую находку сделали волонтеры двух поисково-спасательных отрядов в Печенгском районе. С успехом проведя разведку, северяне подняли останки четырех солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны. Двое из них оказались красноармейцами, а другие были немецкими бойцами.

- Еще один важный и очень плодотворный день! При эксгумации были обнаружены снаряжение и вещи, подтверждающие принадлежность к Красной Армии. Работу проводили большой и дружной командой под руководством Константина Титаренко. Участвовали представители поискового отряда "Ваенга" в Североморске и ребята из поискового отряда "Звезда" в Заозерске, - рассказали в североморском поисково-спасательном отряде "Ваенга".

Сейчас два отряда договорились о совместном выходе для проведения дальнейших работ.

Напомним: студенты поискового отряда из Марий Эл в августе нашли в Мурманской области останки пяти красноармейцев. Элементы снаряжения бойцов отправятся в музей.

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