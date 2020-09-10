Безработный житель Мурманска похитил светодиодную вывеску сервисного центра

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вместо того, чтобы найти работу, 34-летний мурманчанин не придумал ничего лучше, как заняться грабежом. Украсть мужчина решил светодиодную вывеску, которая висела у входа в сервисный центр на проспекте Ленина.

Обнаружив, что табличка пропала, владелец компании обратился в полицию. Общий ущерб составил 6,5 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на здании. По видео полицейским удалось быстро установить личность преступника. Им оказался мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В итоге безработного жителя Мурманска задержали, он признался в краже. Злоумышленник объяснил, что оторвал вывеску, прикрученную на шурупы. Затем он вынул шнур из розетки, которая находилась на улице, и скрылся, забрав похищенное для дальнейшей продажи.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас любитель вывесок находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Оленегорске двое молодых людей попытались украсть 376 килограммов рельсов. Похищенный металл северяне собирались продать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru