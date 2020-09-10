В Мурманске на улице Ломоносова и Кольском проспекте отключили электричество

Аварию уже устраняют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько улиц в Первомайском округе Мурманска остались без света. Долго ли местным жителям придется быть без благ цивилизации, пока не известно.

- Звонки об отключении электричества в домах на улице Ломоносова и по Кольскому проспекту стали поступать в 14.40. Произошло отключение двух фидеров (питающих линий) на подстанции городской сетевой организации, что повлекло за собой обесточивание еще двух подстанций. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники аварийной службы, - рассказали "КП" в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.

Более подробная информация об аварии появится позже. А пока что северянам придется довольствоваться светом от солнца и беречь зарядку на телефоне.

Напомним: последний раз Мурманск оставался без электричества августовской ночью, когда специалисты проводили испытания в энергосистеме.

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