В городе-побратиме Петрозаводска Дулуте 9 сентября объявлено Днем ладьи

Власти Дулута вдохновились кругосветкой "Пилигрима" и объявили 9 сентября Днем ладьи. Фото: посольство РФ в США

У Петрозаводска 17 городов-побратимом, и с каждым столица Карелии выстраивает и интересные отношения. Так, в американском побратиме Дулуте теперь есть новый праздник.

- Дулут, город-побратим Петрозаводска, провозгласил 9 сентября "Днем Ладьи" в честь совершающего кругосветное плавание экипажа поморской ладьи, - сообщило посольство России в США.

Официальное постановление о Дне ладьи в Дулуте.

Речь идет об экипаже "Пилигрима" - судна, созданного чертежам XVIII века. 31 августа ладья совершила заход в Дулут.

- Смелое кругосветное морское плавание капитана Сергея Синельника и его команды, начавшееся в Петрозаводске, находится в самом разгаре. Капитан и экипаж "Пилигрима" "тронули тысячи жителей города Дулут работой со СМИ и экскурсиями на ладью, выступая высоко ценимыми послами глобального взаимопонимания и солидарности, - цитирует мэра города Эмили Ларсон российское посольства в США.

"Пилигрим" планирует остаться в побратиме Петрозаводска до зимы, а мае, когда возобновиться навигация, продолжить кругосветку.

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