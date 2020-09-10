Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 сентября 2020 года составило 176 человек

Число жертв коронавируса в Мурманской области выросло до 176 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус никак не хочет брать пауз и ослаблять свои позиции в регионе. Его разгул несколько утих в последние недели, число заболевших уже меньше сотни за сутки, однако каждый день поступают сообщения о новых погибших.

По данным оперативного штаба за 10 сентября, число жертв COVID-19 в Заполярье составляет 176 человек, один новый случай за последние сутки. Подавляющее большинстве умерших от коронавируса - это люди старше 60 лет, которые имели хронические заболевания от сердечно-сосудистой системы до сахарного диабета.

7 сентября министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 10 человек.

Всего в регионе уже 13493 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 69 новых случаев за сутки.

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