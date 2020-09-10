Евгений Никора объяснил Андрею Сысоеву увольнение Александра Накая

Андрей Чибис и Евгений Никора пока не могут прийти к единой позиции по увольнению Александра Накая. Фото: администрация города Мурманска

Сколько в Мурманске было увольнений чиновников, которые плохо работали или же покидали свои кресла по иным причинам. Но именно ситуация вокруг руководителя "Мурманских городских парков и скверов" Александра Накая привела к конфликту, какого давно не было в областном центре.

Напомним: уволить его потребовал губернатор Андрей Чибис, которого возмутила неудачная реконструкция сквера у памятника С.М. Кирова. За Александра Накая заступился Совет депутатов Мурманска во главе с председателем Андреем Сысоевым. Тем не менее появилась информация об отставке руководителя "Мурманских городских парков и скверов". Андрей Сысоев написал главе администрации Евгению Никоре письмо, в котором до 7 сентября попросил объяснить, на каком основании был уволен Александр Накай. А если он сохранил свою должность, то глава администрации должен был публично об этом заявить.

И вот настал час иск: Андрей Сысоев получил письменный ответ.

- Официальное опровержение информации об увольнении (освобождении от должности) Александра Накая не производилось по причине того, что еще до его ухода в отпуск с ним была достигнута договоренность о добровольном переходе на новое место работы. Данное решение будет реализовано после выхода Александра Накая из отпуска, - говорится в письме от главы администрации.

Также в документе до подписью Евгения Никоры говорится, что опровержение увольнения может быть сделано только по инициативе самого Накая. Помимо этого сообщаются результаты служебной проверки, которая прошла из-за реконструкции сквера. С пометкой, что все выводы также проверят правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела. Но предварительный итог - "Мурманские городские парки и скверы" проводили все процедуры по реконструкции в соответствии с законодательством.

Сейчас в отношении Александра Накая проводится проверка в региональном отделении "Единой России", по итогам которой его могут исключить из партии.

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