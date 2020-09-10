Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области за 8 и 9 сентября.

Число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области выросло до 175. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе уже 175 летальных случаев от коронавируса. Как ни печально признавать, но за август и начало сентября дней, когда никто не умирал от COVID-19, можно пересчитать по пальцам руки. К счастью, хотя бы уменьшилось число погибших за сутки: уже по 2-4 человека, а по 1-2.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили подробности о последних жертвах.

- 8 сентября скончались два пациента 70 и 81 года с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Они переносили болезнь в тяжелой форме, имели тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, онкологическое заболевание. 9 сентября скончались два пациента, возраст — 78 и 80 лет. Они также переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, - уточнили в оперштабе.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе составляет 13424 человека.

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