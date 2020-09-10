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Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: организаторы концертов торопятся заявлять мероприятия - ограничения не сняты

В Мурманске все еще существуют ограничения на массовые мероприятия
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Концерт Басты должен состояться уже 17 сентября. Но понимания, разрешат ли его, еще нет.

Концерт Басты должен состояться уже 17 сентября. Но понимания, разрешат ли его, еще нет.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области с мая постепенно снимают ограничения по коронавирусу. Началось все с открытия парикмахерских и салонов красоты, а теперь уже можно и в кафе сходить, и в спортзал.

Однако часть ограничений сохраняется. Например, все еще закрыты кинотеатры, а также действует запрет на массовые мероприятия. Об этом на этой неделе сообщил губернатор Андрей Чибис.

Вот только в Мурманске уже вовсю идет реклама разных концертов. Например, 17 сентября заявлен концерт Басты в Ледовом дворце спорта, 26 сентября в Pin Up должен выступить Slimus. Есть и более далекие мероприятия, например, "Руки Вверх" приедут только 25 ноября. Но что делать тем, кто видит афишу и хочет сходить на любимого артиста?

Как сообщили "Комсомольской правде"-Мурманск" в оперативном штабе, организаторы пока торопятся анонсировать мероприятия. Ведь когда будут новые снятия ограничений, не известно. Андрей Чибис сообщил, что думать о них можно будет только по итогам первых двух недель сентября. Но гарантии, что с 14 сентября разрешат собрать Ледовый дворец спорта, нет. Так что северянам советуют пока не покупать билеты, чтобы потом не столкнуться со сложностями с их возвратом. Многие их тех, кто покупал билеты на концерты, которые должны были состояться весной и летом, до сих пор не могут получить назад деньги.

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