Ситуация с коронавирусом в Мурманске: организаторы концертов торопятся заявлять мероприятия - ограничения не сняты

Концерт Басты должен состояться уже 17 сентября. Но понимания, разрешат ли его, еще нет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области с мая постепенно снимают ограничения по коронавирусу. Началось все с открытия парикмахерских и салонов красоты, а теперь уже можно и в кафе сходить, и в спортзал.

Однако часть ограничений сохраняется. Например, все еще закрыты кинотеатры, а также действует запрет на массовые мероприятия. Об этом на этой неделе сообщил губернатор Андрей Чибис.

Вот только в Мурманске уже вовсю идет реклама разных концертов. Например, 17 сентября заявлен концерт Басты в Ледовом дворце спорта, 26 сентября в Pin Up должен выступить Slimus. Есть и более далекие мероприятия, например, "Руки Вверх" приедут только 25 ноября. Но что делать тем, кто видит афишу и хочет сходить на любимого артиста?

Как сообщили "Комсомольской правде"-Мурманск" в оперативном штабе, организаторы пока торопятся анонсировать мероприятия. Ведь когда будут новые снятия ограничений, не известно. Андрей Чибис сообщил, что думать о них можно будет только по итогам первых двух недель сентября. Но гарантии, что с 14 сентября разрешат собрать Ледовый дворец спорта, нет. Так что северянам советуют пока не покупать билеты, чтобы потом не столкнуться со сложностями с их возвратом. Многие их тех, кто покупал билеты на концерты, которые должны были состояться весной и летом, до сих пор не могут получить назад деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 сентября 2020 года: больше 80% пациентов вылечились от ковида. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 9 сентября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru