В Мурманске спасли котенка, застрявшего под капотом машины

Котенок прятался под капотом машины. Фото: vk.com/murmanskgroup

Летом опасность для кошек представляют открытые окна: мурлыки часто выпадают из них, а также гибнут, застревая в приоткрытых рамах. С наступлением осени появляется еще одна проблема: животные пытаются согреться, спрятаться от дождя и снега, поэтому прячутся под копотами машин. Особенно им нравятся те, что стоят на автопрогреве.

9 сентября жительница Мурманска услышала жалобный плач котенка, который попал в ловушку.

- На улице Полярной правды напротив Арбитражного суда припаркован автомобиль. Внутри с ночи плачет котенок. Он забрался под капот автомобиля и не может выбраться. Кто-то хозяину оставил записку, что котенок в машине. Я звонила в ГАИ , просила связаться с хозяином автомобиля и освободить котенка. Но меры не были приняты. До сих пор он внутри машины. Его уже еле слышно. Он умирает, - написала в группе "Мурманск" одна из подписчиц.

Сейчас для спасенного малыша ищут новый дом. Фото: vk.com/murmanskgroup

Хозяин машины быстро откликнулся. Оказалось, что он был в Москве, но как только вернулся в Мурманск, сразу бросился спасать малыш. Процесс был непростым. Выбравшись из одной машины, котенок сразу перебрался в соседнюю. А владельца последней рядом не было. Но все закончилось благополучно.

- Наш герой спасен! Сейчас он в тепле, с едой и водой, но на временном содержании! Если есть желающие забрать котенка на постоянной основе, пишите, будем рады, - обратился ко всем, кто наблюдал за спасением через соцсети, владелец машины Андрей Бойков.

Пока что малыш еще не нашел новый дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске спасают пса, с которого сняли половину шкуры. Шанс, что Черныш выживет, есть (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru