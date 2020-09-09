Погода в Мурманске и области на 10 сентября 2020 года: до +15 градусов, небольшой дождь

Погода становится прохладнее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Мурманской области понемногу становится прохладнее. Солнышко выглядывает значительно реже, дожди идут чаще. Но погода все равно сохраняется более-менее теплая. По крайней мере, для заполярной осени.

- До 10 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона в Норвежском море. В этот период в нашем регионе сохранится относительно теплая погода. 10 сентября будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7, днем +10+15 градусов, - уточнили в мурманском гидрометцентре.

Также синоптики предупреждают, что с 10 по 13 сентября в центральной части Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности, а на полуострове Рыбачий - IV региональный класс пожарной опасности. Походы в лес лучше отложить.

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