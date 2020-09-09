Завершены поиски 14-летней девушки и 17-летнего юноши из Мурманска

Девушку нашли целой и невредимой. Фото: vk.com/murmanspas51

Практически неделю родственники, волонтеры и все неравнодушные северяне искали в Мурманске двух подростков. Так, 1 сентября, в День знаний, ушла из дома 14-летняя Ксения Семений, а на следующий день - 17-летний Вячеслав Деринг. Куда запропастились юные жители областного центра - оставалось только догадываться. К счастью, обоих уже нашли, целыми и невредимыми.

- Несовершеннолетнюю Ксению Семений нашли вечером 8 сентября, сейчас она находится дома. В отношении нее никаких противоправных действий не совершалось, - уточнила "КП" старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

Днем ранее в группе поисково-спасательного отряда "МурманСпас" сообщили, что был найден и Вячеслав Деринг. По словам волонтеров, северянин сам вернулся домой.

Вячеслав Деринг сам вернулся домой. Фото: vk.com/murmanspas51

Где все это время пропадали подростки - не уточняется.

Напомним: в Мурманске ищут 73-летнего мужчину в ярко-красном костюме, который ушел в лес. Северянин ушел из дома 8 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области спасатели третий день ищут рыбака, который уехал с собакой на Умбозеро. Последний раз мужчина выходил на связь 3 сентября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru