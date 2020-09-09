Житель Кировска хранил дома арсенал оружия ради коллекции

Северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: пресс-служба УМВД России по МО

48-летний житель Кировска устроил у себя дома настоящий музей оружия. Только вот хранить массу боеприпасов ему никто не разрешал. О незаконной коллекции северянина в итоге прознали правоохранители.

Осмотрев квартиру мужчины, проживающего в доме на улице Олимпийской, полицейские нашли 2 револьвера, пистолет «Браунинг», составные части различного оружия и патроны. Также оперативники заглянули в гараж и еще одну квартиру кировчанина. Как оказалось, не зря - там были обнаружены выстрелы от РПГ, предметы, схожие с минами, гранаты, составные части оружия и патроны.

В общей сложности из незаконного оборота изъяли 1,5 тысяч патронов разного калибра, более 100 составных частей оружия, гранаты и другие боеприпасы, которые отправили на экспертизу.

- Неработающего, ранее несудимого северянина задержали и доставили в отдел полиции. Злоумышленник пояснил, что обнаруженный арсенал он собирал в течение нескольких лет, чтобы создать коллекцию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Мужчине грозит теперь до 4 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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