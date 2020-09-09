В Печенгском районе нашли почти три тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Находку отправили на утилизацию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманской области сделали необычную находку. Член добровольной народной дружины, охраняя госграницу России в Печенгском районе, обнаружил в водопропуске схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Тайник находился неподалеку от автодороги Мурманск – пункт пропуска "Лотта".

- В схроне были патроны калибра 7,92 миллиметра - всего 2963 штуки. Информация о месте нахождения боеприпасов была передана карельскими пограничниками в Никеле в ОМВД России по Кольскому району, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Чтобы патроны никто не украл, а также для обеспечения безопасности сотрудники погрануправления постоянно наблюдали за указанным районом до прибытия полицейских.

В дальнейшем боеприпасы, которые забрали правоохранители, отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД России для утилизации.

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