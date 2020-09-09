Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 сентября 2020 года составило 175 человек

Коронавирус продолжает забирать жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус забирает все новых и новых жертв. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, от COVID-19 в регионе умерли 175 человек. За минувшие сутки опасная инфекция одолела еще двух северян. Подробности о них - пол, возраст, сопутствующие заболевания, станут известны чуть позже.

Согласно статистике, больше всего риску подвержены пожилые люди от 60 лет. Но вообще, ковиду все равно, кого уносить на тот свет. Так, самой молодой жертве коронавируса было 35 лет, самой старшей - 93 года.

Всего в Заполярье зафиксировано 13424 случая заражения опасной инфекцией. 66 новых зараженных прибавились за минувшие сутки. Тем не менее, много и выздоровевших, а именно - больше 80%. Врачи смогли вылечить 10960 ковидных пациентов.

Напомним: директор Центра школьного питания в Мурманске заболел коронавирусом. Михаил Любетко более уже неделю.

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