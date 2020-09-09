Серьезное ДТП в Мурманске: Chevrolet врезался в погрузчик, пострадали три человека

Пострадавших доставили в медучреждения. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 8 сентября в Мурманске случилась серьезная авария. Водитель иномарки слишком близко подобрался к машине, идущей впереди него, что не закончилось ничем хорошим.

- По предварительной информации, в 18.20 в районе дома №38 по Верхне-Ростинскому шоссе в Мурманске, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны улицы Домостроительной в сторону улицы Старостина, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди движущегося погрузчика, столкнулся с ним. В ДТП получили телесные повреждения водитель и два пассажира Chevrolet. Их на автомобиле скорой помощи доставили в медицинские учреждения областного центра. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Госавтоиспекторы настоятельно просят всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.

Напомним: появилось видео спасения двух девушек, которые попали под автобус в Мурманске. Школьницы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

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