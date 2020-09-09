Ушел из жизни известный мурманский журналист Николай Бакшевников

Не стало известного мурманского журналиста Михаила Бакшевникова.

8 сентября на 77-м году жизни скончался известный журналист, председатель Мурманского регионального отделения общественной организации «Союз журналистов России» Николай Александрович Бакшевников.

- Ушел из жизни человек, чей вклад в культуру нашего края трудно переоценить. Журналист с большой буквы, почетный гражданин Мурманской области, человек с активной жизненной позицией. Это потеря для всех, кто знал Николая Бакшевникова, настоящего профессионала своего дела, для областной организации Союза журналистов России, председателем которой он был долгое время. От себя лично хочу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Николая Александровича, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Николай Бакшевников родился 2 февраля 1944 года в селе Ниудачи Казанковского района Николаевской области Украинской ССР. В 1948 году семья приехала в Мончегорск. 15 ноября 1963 года он принят в штат редакции газеты «Комсомолец Заполярья» на должность собкора по Мончегорску и Оленегорску. Работал в первом в нашем регионе солидном еженедельнике «Рыбный Мурман», затем стал первым заместителем редактора «Полярной правды», самой популярной газеты в Мурманской области в те годы.

В начале 90-х годов прошлого века он возглавил журналистскую организацию нашего региона. Важнейшей своей миссией он считал сбор информации о журналистском профессиональном сообществе Мурманской области от 20-годов XX века до наших дней. Он довел дело до конца – в ноябре 2012 года в издательстве «Опимах» вышла книга «Журналистика Кольского края. ХХ век: Попытка энциклопедического словаря-справочника». Издание этой книги он считал главным делом своей жизни.

- Он знал всех, и все его знали. Он был порядочным, добросовестным и ответственным человеком. Николай Александрович всегда боролся с несправедливостью, которую зачастую проявляли к журналистам. Последовательно отстаивал интересы профессионального сообщества во всех инстанциях. Память о Николае Александровиче Бакшевникове навсегда останется в наших сердцах, - отметили в Мурманском региональном отделении общественной организации «Союз журналистов России».

«Комсомольская правда»-Мурманск» скорбит вместе с родными и близкими Николая Александровича.

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