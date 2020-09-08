Погода в Мурманске и области на 9 сентября 2020 года: до +16 градусов, дожди

Погода держится относительно теплой. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Бабье лето в Мурманской области все еще продолжается. Но к сожалению, солнышко уже не греет так сильно, как раньше. Все-таки осень дает о себе знать.

- До 10 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона в Норвежском море. В этот период в заполярном регионе сохранится относительно теплая погода, - сообщают в мурманском гидрометцентре. - 9 сентября будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +11+16 градусов.

Синоптики также напоминают, что 9 сентября в центральной части Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности. Походы в лес лучше все-таки отложить.

Напомним: в Мурманске за один день высадили 1600 кустарников и больше 150 деревьев. Новые зеленые друзья появились во всех районах областного центра.

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