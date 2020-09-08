В Североморске спасают пса, с которого сняли половину шкуры

Ветеринар дал Чернышу срок до 10 сентября. Фото: приют "Надежда"

50 на 50 - такой прогноз сейчас дают ветеринары на то, что Черныш выживет. Это черный красивый пес, который жил в одном из дворов на улице Полярной в Североморске. Местные жители говорят, что нрав у него мирный, с людьми Черныш всегда был ласковым. И вот с ним приключилась беда.

6 сентября пса увидели стоящим посреди улицы, шевелиться он не мог - так ему было больно.

- Задняя часть у собаки изрезана, содрана шкура с задней лапы и живота почти полностью, множественные колотые и резаные раны, - рассказали в североморском приюте для животных "Надежда".

Что случилось с Чернышом, пока никто не знает. Самая популярная версия - он стал жертвой живодера, но, как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, пока заявление в полицию никто не писал.

- Убедительная просьба не делать поспешных выводов о живодерстве, заключения врача нет. Есть предварительный основной диагноз: колото-резаные и кусанные раны. Мы не знаем, в какой жизненный переплет попала собака, - уточнили в приюте.

Сейчас все силы волонтеров брошены на то, чтобы спасти Черныша. На участках, где снята шкура, пошел некроз.

- Я понимаю, что у многих возникает вопрос об усыплении в целях гуманности. Поверьте, я тоже не желаю продлевать мучения несчастного животного. Но вчера при полном обследовании доктор сказал, что шансы есть, 50 на 50. Скажу честно, нельзя не дать собаке этот шанс, причем он сам вышел к людям в надежде на помощь. А страдания пытаюсь облегчает обезболивающим, антисептики, антибиотики. Сегодня гнилостный запах меньше. Некоторые ранки подсохли и стали розовыми. Правда, он до сих пор ничего не ест - тревожный звонок. Но доктор дал время до 10 сентября. Если преодолеем кризис- жить будет, - рассказала куратор Черныша Лилия Степанова.

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