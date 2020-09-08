Завершены поиски рыбака, который в мае пропал на реке Туломе

Мужчину искали целое лето. Фото: "МурманСпас"

Рыбак, которого искали с 23 мая на реке Туломе, не смог вернуться домой целым и невредимым - тело Алексея Стрекаловского нашли на берегу водоема. Напомним: весной двое северян отправились на надувной лодке удить рыбу, и никто из них так и не вернулся на берег.

Тело первого мужчины спасатели нашли примерно в двух километрах от перевернутой лодки. Причиной его смерти стало утопление. И вот, спустя целое лето, был найден погибшим второй рыбак.

- Тело 37-летнего мужчины было обнаружено 4 сентября на берегу реки Тулома в районе 45 километра автодороги Кола-Лотта. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причина гибели северянина. Признаков насильственной смерти, предварительно, не имеется. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В следственном отделе по Кольскому району СКР по Мурманской области проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области спасатели третий день ищут рыбака, который уехал с собакой на Умбозеро. Последний раз мужчина выходил на связь 3 сентября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru