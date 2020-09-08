Уполномоченный по правам человека в Мурманской области займется историй девушки, которая стала инвалидом по вине коммунальщиков

Виолетта Грудина обратила внимание Михаила Шилова на ситуацию с Кристиной. Фото: архив Виолетты Грудиной

В этом году наконец закончился судебный процесс над генеральным директором компании ООО «Два Н+», которого обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Компания отвечала за дом №78 на проспекте Ленина, с которого 16 декабря 2016 года упал кусок бетона с наледью на голову 23-летней Кристине. Девушка выжила, однако стала инвалидом. Сейчас она одна воспитывает сына, и ее финансовое положение более чем плачевное, ведь работать мурманчанка не может, а средств на оплату коммунальных услуг, еды и лечения уходит много.

Кристина ожидала, что получит компенсацию за причиненный физический и моральный вред, однако денег не увидела. За девушку замолвила слово правозащитница из Мурманска Виолетта Грудина, которая встретилась с уполномоченным по правам человека Михаилом Шиловым. Она рассказала о положении дел Кристина и попросила помочь ей не только словом, но и делом.

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