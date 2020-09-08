Замдиректора Центра культуры и досуга в Оленегорске обвиняют в победе на собственном конкурсе

Северяне возмутились такой раздаче призов. Фото: vk.com/polarstar_olenegorsk

В паблике "Подслушано в Оленегорске" начались горячие споры по поводу конкурса, итоги которого были опубликованы на сайте оленегорского Центра культуры и досуга "Полярная звезда". Как отмечают в соцсетях, первое место в семейном челлендже "Сердца, согретые счастьем", получила семья Бастраковых. За победу им вручили дорогой подарок - планшет. Северяне возмутились, ведь Ольга Бастракова является заместителем директора "Полярной звезды", и как представитель жюри не должна была участвовать в соревнованиях.

Но как выяснила "КП", ознакомившись с положением о конкурсе, Центр культуры не имел отношения к раздаче призов в этом состязании - организатором выступило АНО "Грани творчества". А "Полярная звезда" проводила другое соревнование - "Молодая семья. Счастливы вместе", где призы не достались никому из руководства. Путаницу заметили и оленегорцы.

- Конкурсы провели АНО "Грани творчества", семья Бастраковых никакого отношения к этой организации не имеет! - отметила в соцсетях жительница Оленегорска Маришка Черных.

Похоже, что на самом деле все было честно, и семья заслуженно получила свой приз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, почему у жителей Мурманска несколько раз за день списывали плату за проезд в транспорте. В "Электротранспорте" объяснили, что проблема возникла не по вине предприятия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru