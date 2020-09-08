Директор Центра школьного питания в Мурманске заболел коронавирусом

Михаил Любетко уже неделю болеет коронавирусом.

Ряды тех, кому ставят диагноз "коронавирус" пополняются ежедневно. Встал в них и руководитель Центра школьного питания в Мурманске Михаил Любетко. Об этом он рассказал на личной странице в "ВКонтакте".

- Ну, вот и до моей семьи добрался поганый Covid. Постоянное использование масок, перчаток и санитайзеров не уберегло. Со вторника прошлой недели температура выше 38, состояние наипоганейшнее. Но, как говорил герой Быкова, будем жить!!! Всем здоровья, берегите себя, не болейте!!! - рассказал Михаил Любетко.

Напомним: ранее коронавирусом переболел глава администрации Мурманска Евгений Никора и его заместитель Виталий Розыскул.

Всего по данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области за 8 сентября, в Мурманской области 13358 заболевших COVID-19 и 10876 выздоровевших.

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