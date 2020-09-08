Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 сентября 2020 года составило 173 человека

Число летальных случаев в Мурманской области выросло до 173. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмой день подряд в Мурманской области растет число летальных случаев от коронавируса. Да что говорить, если за весь август была всего пара дней, когда никто не умирал от COVID-19.

8 августа оперативный штаб при правительстве региона сообщил, что число летальных случаев выросло до 173 - две новых смерти за сутки. Информацию о погибших представят чуть позже. Ранее оперштаб сообщил подробности о погибших за 5, 6 и 7 сентября.

Всего в Мурманской области диагноз "коронавирусная инфекция" с начала пандемии поставили 13358 людям, 10876 уже выздоровели. Процент тех, кто победил болезнь, составляет 83%. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, девять человек подключены к искусственной вентиляции легких. Лидер по числу заболевших - Мурманск (7388 человек).

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