Военнослужащий из Гаджиево обогатился на 335 тысяч рублей, предоставив липовый диплом об образовании

Северянину назначили штраф. Фото: Александр ГЛУЗ

Старшина из Гаджиево хотел получить повышение на службе, но прибегать к законным методам он не стал, вместо этого решил обмануть начальство. Ничего хорошего у него, разумеется, не вышло.

Как установили суд и следствие, в июне 2011 года в Гаджиево мужчина предоставил командованию войсковой части 10435-2, где в то время проходил военную службу, поддельные диплом и архивную справку о наличии у него среднего профессионального образования. Обман удалось раскрыть только спустя многие годы.

- На основании фиктивных документов 16 августа 2013 года северянину присвоили воинское звание "мичман". С этой даты по 3 апреля 2020 года ему необоснованно выплатили более 335 тысяч рублей, чем государству причинен имущественный вред, - сообщил старший помощник руководителя ВСУ СКР по Северному флоту Александр Жуков.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Гаджиевский гарнизонный суд с учетом раскаяния военнослужащего, добровольного возмещения причиненного ущерба и наличия малолетнего ребенка назначил ему штраф -150 тысяч рублей.

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