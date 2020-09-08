Скульптуры в мурманском сквере на Театральном бульваре покрылись ржавчиной

Сквер стал выглядеть печально. Фото: Надежда Пархоменко

Не прошло и года с открытия обновленного сквера на Театральном бульваре в Мурманске, а он уже трещит по швам. Северяне, прогулявшись недавно в зоне отдыха, заметили, что скульптуры покрылись ржавчиной, а на некоторых архитектурных фигурах облупилась краска. Так, например, у "Дамы с собачкой" покраснели щеки от окислившегося металла. А ведь проект признали одним из лучших по благоустройству в России...

Как заверяют в МАУК "Мурманские городские парки и скверы", Театральный бульвар вскоре приведут в порядок.

- До 15 сентября в рамках гарантийных обязательств подрядчик должен устранить возникшие проблемы. Все недочеты были зафиксированы в акте комиссионного обследования, претензии предъявлены подрядной организации, - рассказала "КП" специалист по связям со общественностью "Мурманских городских парков и скверов" Анна Молошникова.

Напомним: уволен директор «Мурманских городских парков и скверов» Александр Накай. Кадровое решение было принято после представления прокуратуры.

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