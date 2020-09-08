Появилось видео спасения двух девушек, которые попали под автобус в Мурманске

Две школьницы в Мурманске попали под автобус №107. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Днем 5 сентября в Мурманске автобус №107, который курсирует из областного центра в Сафоново-1, сбил на улице Челюскинцев двух девочек 2004 и 2005 годов рождения. По предварительной информации, школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Девочек увезли в больницу, у одной из них сломана нога. Проверку по данному ДТП начала прокуратура. А теперь в сеть попало видео спасения мурманчанок. После столкновения с автобусом они оказались под ним. Вытаскивать девочек помогали автомобилисты.

Одну из школьниц автобус "накрыл" целиком, поэтому понадобился домкрат, чтобы вытащить ее. От боли девочка кричала, а после находилась в состоянии шока. На место оперативно прибыла скорая помощь. Во время ее ожидания находившиеся рядом с пострадавшей успокаивали ее.

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