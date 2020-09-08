ДТП в Кандалакше: мальчик с другом перебегал дорогу и попал под машину

Авария произошла в районе путепровода. Фото: vk.com/kandaone

В последнее время в Мурманской области участились аварии с участием детей. Кажется, родителям пора еще раз повторить вместе с дочками и сыночками правила дорожной безопасности.

Днем 7 сентября под колеса машины попал мальчик. ДТП случилось в Кандалакше у дома № 1 на улице Путепроводной. Ребенок вместе с другом перебегал дорогу в неположенном месте.

- Несовершеннолетний переходил проезжую часть при отсутствии пешеходного перехода, не убедился в отсутствии приближающегося автомобиля. Водитель Renault при выезде из путепровода допустил наезд на мальчика. Пешеход обслужен амбулаторно. По факту данного ДТП проводится проверка, - рассказал подробности официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Харченко.

Друг мальчика не пострадал.

Напомним: 5 сентября в Мурманске автобус сбил двух девочек-пешеходов.

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