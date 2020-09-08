Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области за 5, 6 и 7 сентября

Все последние жертвы коронавируса в Мурманской области - пожилые люди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Хочется верить, что новая статистика оперативного штаба при правительстве Мурманской области когда-нибудь порадует тем, что в регионе не зафиксировано новых летальных случаев от коронавируса. А пока же, увы, в последние дни число умерших только росло. За три дня - три смерти.

- 5 сентября скончался 61-летний пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме на фоне сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. 6 сентября скончался 81-летний пациент, 7 сентября - 72-летний пациент, у обоих были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, - сообщили подробности в оперативном штабе.

Всего же в Мурманской области уже 171 летальный случай от COVID-19. По информации министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, 9 человек находятся на ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открылся детский городок "Сказка". Также на территории комплекса будет работать кафе (Подробности)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 сентября 2020 года составило 171 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 7 сентября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8( 991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru