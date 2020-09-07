Погода в Мурманске и области на 8 сентября 2020 года: до +17 градусов, местами дожди

Погода сохраняется относительно теплая. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Погода продолжает радовать жителей Мурманской области, даруя Заполярью не только дожди, но яркое солнышко. Похоже, что бабье лето еще останется с нами на этой неделе.

- С 8 по 10 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона в Норвежском море. В этот период в нашем регионе сохранится относительно теплая погода. 8 сентября в регионе будет облачно, с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10, в центральных районах местами от 0 до +5, днем +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Кроме того, синоптики предупреждают, что до 9 сентября в центральной части Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности. Так что походы в лес за грибами лучше пока отложить.

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