Житель Умбы обогатился на 117 тысяч рублей, незаконно получая пособие по безработице

Северянин теперь находится под подпиской о невыезде.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Умбы, желая получать как можно больше денег, попытался обхитрить местный Центр занятости населения, однако о его незаконных делах все же прознали правоохранители.
Так, представители социальной организации обратились в полицию, сообщив, что у них закрались подозрения по поводу одного из состоящих на учете местных жителей. Сотрудники стали сомневаться в том, что 33-летний мужчина получает пособие по безработице на законных основаниях. Сумма выплат составила уже около 117 тысяч рублей.
- Полицейские установили, что житель Умбы в июне 2019 года обратился в Центр занятости населения в поисках работы. Предоставив соответствующий пакет документов, мужчину признали безработным и он начал получать денежное пособие. Северянина, как устно, так и письменно предупредили о том, что если он найдет работу, нужно сразу сообщить об этом. Однако, трудоустроившись по договору в одну из организаций, начав получать зарплату и зная, что пособие ему больше не положено, он умышленно умолчал об этом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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