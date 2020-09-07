Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Умбы обогатился на 117 тысяч рублей, незаконно получая пособие по безработице

Мужчина устроился на работу, умышленно об этом умолчав
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Северянин теперь находится под подпиской о невыезде.

Северянин теперь находится под подпиской о невыезде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Умбы, желая получать как можно больше денег, попытался обхитрить местный Центр занятости населения, однако о его незаконных делах все же прознали правоохранители.

Так, представители социальной организации обратились в полицию, сообщив, что у них закрались подозрения по поводу одного из состоящих на учете местных жителей. Сотрудники стали сомневаться в том, что 33-летний мужчина получает пособие по безработице на законных основаниях. Сумма выплат составила уже около 117 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что житель Умбы в июне 2019 года обратился в Центр занятости населения в поисках работы. Предоставив соответствующий пакет документов, мужчину признали безработным и он начал получать денежное пособие. Северянина, как устно, так и письменно предупредили о том, что если он найдет работу, нужно сразу сообщить об этом. Однако, трудоустроившись по договору в одну из организаций, начав получать зарплату и зная, что пособие ему больше не положено, он умышленно умолчал об этом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

38-летнюю жительницу Оленегорска ждет суд за миллионный долг по алиментам. Женщина как могла уклонялась от уплаты денег на содержание своих детей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Криминал