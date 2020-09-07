Житель Умбы обогатился на 117 тысяч рублей, незаконно получая пособие по безработице

Северянин теперь находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Умбы, желая получать как можно больше денег, попытался обхитрить местный Центр занятости населения, однако о его незаконных делах все же прознали правоохранители.

Так, представители социальной организации обратились в полицию, сообщив, что у них закрались подозрения по поводу одного из состоящих на учете местных жителей. Сотрудники стали сомневаться в том, что 33-летний мужчина получает пособие по безработице на законных основаниях. Сумма выплат составила уже около 117 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что житель Умбы в июне 2019 года обратился в Центр занятости населения в поисках работы. Предоставив соответствующий пакет документов, мужчину признали безработным и он начал получать денежное пособие. Северянина, как устно, так и письменно предупредили о том, что если он найдет работу, нужно сразу сообщить об этом. Однако, трудоустроившись по договору в одну из организаций, начав получать зарплату и зная, что пособие ему больше не положено, он умышленно умолчал об этом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

38-летнюю жительницу Оленегорска ждет суд за миллионный долг по алиментам. Женщина как могла уклонялась от уплаты денег на содержание своих детей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru